Vanessa Mai: Traurige Beichte!

Was ist denn bei los? Eigentlich hat Vanessa allen Grund dazu, auf ihrer Figur stolz zu sein. Doch jetzt der Schock. Wie Vanessa nun berichtet nun, musste sie sich bereits des Öfteren schlimmen Körper-Beleidigungen stellen...

Lena Meyer-Landrut: Öffentlicher Diss gegen Andrea Berg!

Vanessa Mai: Böse Anfeindungen von ihren Fans

Das Vanessa via Social Media immer wieder Einblicke in ihr Leben gewährt, ist definitiv nicht Neues. So postet die regelmäßig Schnappschüsse aus ihrem Privat- sowie Arbeitsalltag. Vor allem Vanessas Bühnen-Schnappschüsse sorgen bei ihren Fans gewöhnlich für jede Menge Begeisterung. Doch jetzt das Traurige! Wie Vanessa nun berichtet, werden ihre sexy Bühne-Schnappschüsse oft dazu genutzt, um einen Shitstorm gegen Vanessa zu entfachen…

Vanessa Mai spricht über Fan-Angriffe

Wie Vanessa nun berichtet, muss sie sie sich immer wieder Beleidigungen zu ihrer Oberweite anhören. So erklärt sie gegenüber " "-"Exclusiv Weekend": "Weil ich tatsächlich ganz, ganz viele Nachrichten immer bekomme, gerade wenn es irgendwelche Fotos gibt, wo man hier nicht so viel sieht, dann 'Flachland' und 'Hühnerbrust' und 'Ast vor den Hütten', fand ich ganz geil." Definitiv harte Worte, von denen sich Vanessa jedoch nicht unterkriegen lässt. So fügt sie hinzu: "Ich weiß, ich habe auch nicht viel und natürlich wird es auch immer weniger durchs Training, aber das ist, ich hatte jetzt noch nie so viel Oberweite, deswegen ist es mir eigentlich auch egal."

Es wird erneut deutlich: Vanessa ist und bleibt einfach eine absolute Power-Frau!