Vanessa Mai: Traurige Enthüllung! So geht es ihr wirklich!

Wie Vanessa nun in der "VOX"-Show verrät, ist sie mit sich sehr streng: "Den größten Druck übe ich auf mich selbst aus." Doch damit nicht genug! Wie Vanessa weiter berichtet, hat sie sich zum Teil selber an ihrer eigenen Grenzen gebracht: "Ich habe es einfach irgendwann nicht mehr genießen können. Ich habe mich verloren und habe bedauerlicherweise nicht mehr auf die Leute gehört, die es eigentlich gut mit mir gemeint haben. Der Erfolgsdruck hat mich fast zerbrochen." Oh je! Doch zum Glück konnte Vanessa diese schlimme Zeit hinter sich lassen und steht wieder mit beiden Beinen im Leben...