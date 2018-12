Vanessa Mai: Trauriges Update zu ihrem Eheleben!

Oh je, was für traurige Neuigkeiten von Vanessa Mai und ihrem Eheleben...

Erst vor einigen Wochen teilte mit ihren Fans via " " immer neue Schnappschüsse, die sie in den Flitterwochen mit ihrem Ehemann und Manager Andreas Ferber zeigten. Für ihre Fans eine absolute Sensation! Doch jetzt das Traurige! Wie Vanessa nun berichtet, war ihr Pärchen-Urlaub alles andere als "Romantik pur"...

Vanessa Mai: Jetzt lüftet sie ihr süßes Geheimnis!

Vanessa Mai und ihr Ehemann gönnten sich keine Pause

Wie Vanessa nun bei "Markus Lanz" verrät, konnten sie und ihr Ehemann in den Flitterwochen einfach nicht abschalten. So berichtet Vanessa: "Ich war ja vor kurzem jetzt erst in den Flitterwochen zehn Tage, das war... 'Schatz, ich liebe dich, war schön, aber lass mal jetzt wieder arbeiten gehen', das war so..." Was für traurige Neuigkeiten. Trotz ihres Traumurlaubziels, den Malediven, fanden Vanessa und Andreas nicht den nötigen Abstand zu ihrem Business. Doch zum Glück, scheint dies Vanessa nicht zu stören.

Vanessa sieht's gelassen

Obwohl viele probieren, ihr Privatleben und ihrer Karriere voneinander zu trennen, ist Vanessa mit der "Doppel-Rolle" von Andreas absolut zufrieden. So fügt sie hinzu: "Also das ist eine Frage wie man es Managed. Ich glaube, bei uns ganz gut und ich kann es mir nicht anders vorstellen. (...) Wir haben schon ein ganz gutes Gleichgewicht tatsächlich, ergänzen wir uns sehr, fordern uns auch immer noch. Was heißt 'immer noch', wir sind fünf Jahre zusammen." Somit ist es also auch nicht schlimm, wenn die beiden im Liebesurlaub auch mal an die Arbeit denken...