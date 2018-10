Reddit this

Damit haben die Fans von nicht gerechnet! Die Sängerin überraschte ihre Anhänger mit einer Ankündigung der besonderen Art.

Vanessa Mai veröffentlicht ein Buch

Auf ihrer -Seite verkündet sie, demnächst ein Fotobuch ihrer vergangenen „Regenbogen Live“-Tour veröffentlichen zu werden. Sie habe etwas schaffen wollen, „das wir nicht einfach nur digital abspeichern“.

Deshalb wird es ab dem 22. Oktober teilweise unveröffentliche Fotos aus ihrem Tour-Alltag zu sehen geben. Diese hat der Schlager-Star mit Anekdoten versehen. „So können wir alle noch einmal (ganz ohne Smartphone und in aller Ruhe) in die Reise von ‚Regenbogen Live‘ eintauchen“, freut sie sich. Was für eine schöne Überraschung!