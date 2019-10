Vanessa Mai: Unerwartete Ehe-Beichte!

Eigentlich ist dafür bekannt, dass sie sich zu privaten Themen weitestgehend bedeckt hält. Umso überraschender somit die neuste Nachricht der Beauty...

Vanessa plaudert über ihre Ehe

Obwohl Vanessa Mai und ihr Ehemann Andreas Ferber ein absolutes Traumpaar sind, berichtet Vanessa nun, dass sie mit Romantik überhaupt nichts anfangen kann. Sie erklärt gegenüber " "-"Leute heute": "Ich halte jetzt nicht so viel von Valentinstagen oder so. Ich brauche jetzt nicht die Blumen geschenkt bekommen von meinem Mann, weil ich weiß einfach, dass er tagtäglich für mich da ist und so viel für mich macht. Deswegen, mir kommt es überhaupt nicht auf so Geschenke oder so was an, sondern wirklich zu wissen, wenn was ist, ist er da und ich kann mich auf ihn verlassen in jeder Lebenslage. Deswegen sind wir beide tatsächlich so. Das passt ganz gut." Wow! Was für ehrliche Worte! Doch damit nicht genug...

Vanessa Mai schüttet ihr Herz aus

Nicht nur zu ihrem Ehemann hat Vanessa einiges zu sagen, auch über ihre Fans findet die Sängerin ein paar intime Worte: "Meine Fans sind für mich, und das sage ich auch immer, das sind meine zweiten Familienmitglieder. Und ich will, das sie sehen, was ich erlebe und was ich durch sie natürlich erleben darf, ne? Und nee, ich bin da echt ziemlich frei eigentlich." Ob Vanessa in der nächsten Zeit wohl noch mehr Einblicke dieser Art geben wird? Wir können gespannt sein...

