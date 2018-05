Vanessa Mai: Wundervolle Neuigkeiten!

Vanessa Mai hatte es in der vergangenen Zeit wirklich nicht einfach: Erst musste sie wegen einem schweren Unfall in ein Krankenhaus eingeliefert werden und dann kam es auch noch zu einer Bombendrohung bei einen ihrer Auftritte.

Die Schlagersängerin stand nun wieder auf der Bühne vor tausenden Fans. Ihre Anhänger sind froh, dass sie wieder zurück auf der Bühne ist. Und auch sie selber war mit ihrem Auftritt mega glücklich.

"Nach einer Show spüre ich das Leben so dermaßen und habe Millionen Glücksgefühle in mir... ich bin total aufgedreht und einfach nur glücklich", schrieb Vanessa Mai nach dem Auftritt auf ihrem Instagram-Kanal.

Vanessa Mai zeig sich happy auf der Bühne

Am vergangenen Freitag kehrte Vanessa Mai auf die Bühne zurück. Dennoch musste sie immer wieder an ihre Verletzung am Rücken denken: "Für mich war nur wichtig, dass mein Rücken hält. Ich war auch getapt, damit am Rücken alles etwas straffer ist", erzählte die Sängerin in der „Bild am Sonntag“. Vanessa Mai startet derzeit auf der Bühne wieder voll durch – sie will künftig aber etwas besser aufpassen und auf ihre Gesundheit achten.