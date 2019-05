Vanessa Mai: Zuckersüße Beichte! Jetzt lässt sie die Bombe platzen!

Huch, so offen erlebt man Vanessa Mai definitiv selten! In einer unerwarteten Beichte gibt Vanessa nun intime Einblicke in ihre Gefühlswelt!

Wie rührend! Obwohl in der letzten Zeit immer wieder darüber spekuliert wurde, dass es bei Vanessa Mai und Ehemann Andreas alles andere als rosig aussehen soll, überzeugt Vanessa ihre Fans nun vom Gegenteil...

Vanessa Mai postet Liebes-Foto

Via lässt nun die Liebes-Bombe und postet zwei Bilder, auf denen sie mit Ehemann Andreas zu sehen ist. Vanessa drückt dabei ihrem Herzblatt einen liebevollen Kuss auf sein Kinn und kommentiert: "Die Sonne scheint nur, wenn du bei mir bist. Die Sterne gehen nur auf, wenn du mich küsst. Die Nächte scheinen wie ‘ne Ewigkeit für uns Zwei und die Welt, die vergisst sich zu drehen, ALLES BLEIBT STEHEN! Danke, Andreas, dass du mich seit 6 Jahren so nimmst, wie ich bin. Mit Dir freu ich mich mega aufs 'verflixte siebte Jahr!'" Das so wundervolle Worte von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleiben, ist also kaum verwunderlich...

Vanessas Fans rasten aus

Wie unter dem Post von Vanessa deutlich wird, hat sie bei ihren Fans mit ihrem Herz-Post voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Ihr seid einfach ein Traumpaar" sowie "Traumpaaarrrr für immer." Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Ob Vanessa uns in der nächsten Zeit mit noch mehr Liebes-Posts dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...