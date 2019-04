Vanessa Mai: Zuckersüße Nachwuchs-News!

Reddit this

Zuckersüße Familien-Neuigkeiten von ! Via " " postet Vanessa nun einen niedlichen Schnappschuss und sorgt damit bei ihren Fans für jede Menge Herzklopfen...

Vanessa Mai postet Familienfoto

Vanessa Mai ist auf den Hund gekommen. Via "Instagram" teilt die einen süßen Schnappschuss mit ihren Fans, auf dem sie mit ihrem niedlichen Mops und Ehemann Andreas Ferber zu sehen ist. Stolz hält Vanessa ihren Vierbeiner in die Kamera und strahlt dabei über beide Ohren. Vanessa kommentiert zu dem Bild: "Familie". Das so ein goldiger Post von ihren treuen Followers nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich...

Vanessa Mai: Ihre Fans sind begeistert

Das Vanessa mit dem süßen Foto bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen hat, wird vor allem anhand der Post-Kommentare deutlich. So schreiben sie: "Aww omg das nennt man wahre Liebe!!!" sowie "Schönste Familie des Universums. Seid so ein wunderbares Paar." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum. Ob uns Vanessa bei dieser positiven Resonanz mit noch mehr Bildern dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...