Vanessa Schmitt: Eine neue Nase für die Freundin von Raúl Richter!

View this post on Instagram

Hier endlich mal ein aktuelles Foto von mir! Ich bin gespannt darauf, wie meine Nase aussehen wird 😍 Bis dahin dauert es leider aber noch ein paar Wochen. ⏰ Schönen Samstag euch allen! 👃🏽 #saturday#noseday#surgery#operation#schönheitschirurgie