Vater misshandelt Baby - danach erstickt er es!

Diese Tat schockiert ganz Deutschland: Ein Baby wurde von seinen Eltern in Mönchengladbach über zwei Wochen auf brutalste Weise gequält. Jetzt ist der Säugling tot!

Seit dem Wochenende sitzen die Eltern in Untersuchungshaft. Um die Misshandlung zu vertuschen, hat der Vater das Kind getötet, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Im Verhör soll der Mann bereits gestanden haben. "Er hat letztlich eingestanden, dass er Angst hatte, seine Misshandlungen würden an die Öffentlichkeit gelangen. In der Nacht zu Donnerstag hat er beschlossen, den Jungen zu ersticken", teilte die Polizei mit.

Kurz nach der Tat sollen die Eltern selbst den Notarzt in die Wohnung gerufen haben - dieser konnte nur noch den Tod des Babys feststellen. Er entdeckte aber überall blaue Flecken, welche auf eine Misshandlung hindeuteten - daraufhin rief er die Polizei. Die Eltern sollen arbeitslos gewesen sein und kannten sich seit sieben Jahren, wie die Polizei auf einer Pressekonferenz mitteilte. Das Baby wurde von dem Vater erstickt und hatte innere Verletzungen, so ein Polizeisprecher."