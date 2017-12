Vater schaufelt Schnee - im Auto sterben Mutter und Kinder!

Was für eine Tragödie: In New Jersey befreite ein Vater sein eingeschneites Auto, das in der Einfahrt stand, von Schnee. Die Mutter und die beiden Kinder (ein und drei Jahre) setzten sich derweil schon mal ins Auto. Um sich aufzuwärmen, schalteten sie den Motor an, damit die Heizung ansprand. Nach nur wenigen Minuten waren alle drei tot!

Was war passiert? Das Auspuffrohr war durch den Schnee verstopft, das tödliche Kohlenstoffmonoxid drang ins Auto. Kohlenmonoxid wird auch als "stummer Killer" bezeichnet, weil er geruchlos ist und schon nach wenigen Minuten zur Bewusstlosigkeit führt.

Die Geschichte ereignete sich zwar schon im letzten Jahr, ist aber noch immer aktuell. Allein in den USA sterben in zehn Jahren rund 5000 Menschen durch Kohlenmonoxidvergiftungen. Bevor man den Motor anlässt, sollte man im Winter also immer prüfen, ob er auch von Schnee befreit ist.