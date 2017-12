Vater schleudert Kind gegen die Wand - danach ist es tot!

Ein Vater aus der US-Stadt Tulsa sollte auf seinen Sohn aufpassen. Der 22 Monate alte Säugling quengelte – als er nicht aufhörte, misshandelte ihn der 24-Jährige zu Tode.

Als sich der Mann schlafen legen wollte, schrie das Kind. Daraufhin soll der Mann das Kind gegen die Wände geschmissen haben. Dabei starb der Säugling! "Er hat dem Kind mit solcher Wucht in den Bauch geschlagen und gegen die Wand geworfen, dass in dieser sogar ein Loch zurückblieb", so die Polizistin Jeanne MacKenzie gegenüber dem US-Portal "Tulsa World".

Später wurde die Leiche des Kindes von der Mutter entdeckt. "Kinder benötigen die Hilfe und Zuneigung von Erwachsenen und in dieser Situation wurde sie verwehrt, und es ist eine Tragödie", erläuterte Jeanne MacKenzie. Der Täter muss sich nun vor Gericht verantworten. Wegen Mordes wird er angeklagt und könnte lange Zeit in den Knast wandern.