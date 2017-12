Vater tötet Söhne mit Backstein und Messer

Nachdem ein Vater seine zwei Söhne mit einem Backstein und einem Messer tötete, soll er nun zu dreizehn Jahren Haft verurteilt werden. Während der Tat soll der Vater unter einer Überdosis Antidepressiver gestanden haben.

Vater tötet seine Söhne

Im Februar soll der 40-jährige Vater zuerst mit einem Backstein auf seine zwei Söhne eingeschlagen haben und sie danach mit einem Messer getötet haben. Als die Mutter die Kinder abholen wollte, waren ihre Söhne tot. Der schwer depressive Vater soll zu dem Tatzeitpunkt unter einer Überdosis Antidepressiver gestanden haben.

Das Gerichtsurteil steht noch aus

Die Staatsanwaltschaft fordert für die grausame Tat eine Freiheitsstrafe von dreizehn Jahren. Die Verteidigung will für den Täter eine Überweisung in eine psychiatrische Klinik durchsetzen. Am Dienstag soll das finale Urteil gesprochen werden.