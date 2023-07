Vera Int-Veen: Endlich spricht sie über ihr TV-Comeback!

"Nö! Mir geht’s richtig gut! Ich habe meine TV-Rente noch keine Sekunde bereut", erzählt Vera gegenüber "Closer". "Es war eine gute und richtige Entscheidung aufzuhören", resümiert die Moderatorin. Für sie und Ehefrau Obi habe sich durch den Rückzug aus dem Fernsehen gar nicht so viel verändert: "Mein Leben war vorher spannend und ist es immer noch! Wir sitzen nicht untätig zuhause rum, sondern sind nach wie vor viel unterwegs und sehr gut beschäftigt. Wir engagieren uns ehrenamtlich und haben Projekte jenseits des Fernsehens gestartet. Unser Terminkalender ist nicht leerer als vorher." Der große Unterschied zu damals: "Unser Leben ist selbstbestimmter. Wir allein entscheiden, was wir tun möchten und was nicht."

Aber juckt es Vera wirklich gar nicht in den Fingern, doch wieder vor der Kamera zu stehen? "Ich habe in den vergangenen zwei Jahren mehr TV-Angebote erhalten als in den zehn Jahren davor", verrät sie. "Jedes Mal habe ich mich sehr gebauchpinselt gefühlt – aber es kam für mich nicht infrage." Im Fernsehen übernimmt sie heute lieber Gastrollen: "Ein bis zwei Auftritte im Jahr sind okay – mehr nicht." Als Zuschauerin liebt sie die Flimmerkiste: "Aber noch einmal die Verantwortung tragen für eine Sendung möchte ich nicht." Statt neue TV-Formate zu planen, beschäftigt sie sich heute lieber mit Reiserouten. Der nächste große Urlaub von Vera und Obi ist bereits beschlossene Sache: "Im November geht es für mehrere Wochen auf die Seychellen. Weihnachten werden wir zuhause verbringen bevor wir von Januar bis Mitte März Afrika erkunden." Beneidenswert, so frei zu sein!