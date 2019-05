Vera Int-Veen: Heimliche Hochzeit! SIE ist ihre Ehefrau

Reddit this

Bei "Schwiegertochter gesucht" spielt regelmäßig Amor. Doch aus ihrem eigenen Liebesleben hat sie lange ein großes Geheimnis gemacht. Bis jetzt!

Heimliche Hochzeit vor vier Jahren

Gegenüber stellte sie zum ersten Mal ihre Frau Christiane, Obi genannt, vor. "Ich hatte keine Lust mehr alleine auf Events zu gehen. Ich bin stolz darauf. Ich wollte sie nicht mehr verstecken", verriet Vera. Seit stolzen 16 Jahren sind die beiden ein Paar. Vor vier Jahren traten sie sogar vor den Altar. Warum sie sich erst so spät das Ja-Wort gaben? Der Tod von Veras Mutter gab den letzten Anstoß: "Als meine Mutter verstarb, bin ich ein paar Wochen später morgens wach geworden und da war klar: Ich hab jetzt gar keine Familie."

Vera Int-Veen: TV-Sensation

Planen Vera und Obi Nachwuchs?

An ihrem 40. Geburtstag machte Vera ihrer Obi dann einen romantischen Antrag. "Ich habe gesagt, dass du die Liebe meines Lebens bist. Und ich wollte es hinausschreien in die ganze Welt, dass wir zusammen gehören", so Vera. Wie sieht es denn mit Nachwuchs aus? Kinder sind für die beiden kein Thema. "Vor 20 Jahren hätten wir sicherlich 5,6 Kinder adoptiert, aber ich war damals nicht soweit. Jetzt sind wir natürlich beide zu alt."