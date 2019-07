Vera Int-Veen: Mit 51 Jahren! Sie lässt die Bombe platzen

Eigentlich kennen die Zuschauer ja als -Moderatorin. Jetzt schlägt sie aber völlig überraschend einen neuen Karriereweg ein...

Vera Int-Veen wird jetzt Youtube-Star

Mit ihren 51 Jahren will Vera Int-Veen es noch einmal wissen und sich als versuchen. "Vera's Welt" soll ihr Kanal heißen. "Ich mache all das, worauf ich Lust habe. Ich koche bei mir zu Hause, mache meine Gartenarbeit – und wenn ich Lust auf ein Schmink-Tutorial habe, dann werd' ich auch das machen", so der RTL-Star gegenüber "Bild".

Die Fans werden der Moderatorin also ganz nach kommen. Aber auch anderen ! Denn die werden auch mal zu Gast Vera sein. Wie beispielsweise Fata Hasanovic.

Vera Int-Veen: Am 7. Juli geht es los

Schon am 7. Juli startet Vera Int-Veen ihren Kanal. Und sie freut sich riesig! Denn sie hat auch ein bestimmtes Ziel. "In den USA sind die sogenannten 'Best Ager' richtige Social Media-Stars. Diesen Trend will ich jetzt nach Deutschland bringen", so die Produzentin stolz. Ob das klappt? Man darf gespannt sein...