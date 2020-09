Vera Int-Veen: Trauriges TV-Aus! Ende von "Schwiegertochter gesucht" steht vor dem Ende

Das klingt nicht unbedingt optimistisch, aber zum Glück hat Vera noch ein anderes Ass im Ärmel: „In Kürze erscheint mein Kochbuch.“ Wie so viele andere habe sie sich während des Lockdowns ausgiebig in der Küche ausgetobt. In „Vera macht Mittag“ (Olivia Verlag, 29 Euro) teilt sie ihre Lieblingsrezepte. Immerhin ein kleiner Trost für die Fans, selbst wenn sich herausstellen sollte, dass liebeshungrige Schwiegertöchter im nächsten Jahr allein auf die Suche gehen müssen...