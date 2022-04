Vera Int-Veen & Ehefrau Obi: Trauriges Aus nach 15 Jahren

"Fernsehen war meine Erfüllung. Ob 'Vera am Mittag', 'Helfer mit Herz' oder eben 'Schwiegertochter gesucht' – ich habe alles geliebt." Stimmt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Nun kann Vera endlich sagen: Ich mache jetzt, was ich will.

"Obi und ich sind beide noch jung und haben noch so viele schöne Pläne und Ideen für die Zukunft, die nicht mit dem schnöden Mammon zu tun haben." Vera Int-Veen ist sich sicher: "Ich gehe zwar mit nur 54 in die TV-Rente, aber ich werde ganz sicher nicht zur Couch-Potato – zur faulen 'Sofa-Kartoffel', die nur vor dem Fernseher hockt."

Zurzeit ist Vera neue Botschafterin für Sheego – eine Mode marke für Kleidung ab Größe 40 – und arbeitet zusätzlich mit Feuereifer an ihrer eigenen Modekollektion. Da kommt sicher keine Langweile auf! Und die Kiste an Ideen ist längst nicht leer. "Es gibt so viele Möglichkeiten, sich sozial zu engagieren und in der Nachbarschaft zu helfen", sagt die Fernsehfrau.

Die 54-Jährige ist voller Energie. "Erfreue dich an den kleinen Dingen wie dem nächsten Grillnachmittag mit der Familie – das ist Lebenslust." Und die kommt von einem selbst, weiß Vera. Einen Einkaufsbummel mit Obi genießen, herzhaft kochen oder sogar eine Weltreise machen: "Aus einem 'Wir wollen irgendwann einmal …' wollen wir ein 'Jetzt ist die Zeit für …' machen", sagt Vera Int-Veen glücklich.