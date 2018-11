Vera Int-Veen: TV-Sensation

Reddit this

Der Sender will an dem Genre festhalten und nimmt sendet demnächst neue Sozial-Dokus.

wird demnächst auch in einer Sozialdoku zu sehen sein und durch Deutschland reisen, wo sie Brennpunkte besucht. "Vera unterwegs - Zwischen Mut und Armut" heißt die neue Sendung, die am 11. Und 18. Dezember ausgestrahlt wird.

Darum geht es in dem Format

Die " "-Moderatorin reist quer durch Deutschland und besucht Orte, die durch Armut traurige Schlagzeilen gemacht haben. Altersarmut, Kinderarmut, Obdachlosigkeit, Armut trotz Arbeit oder Bildungsarmut.

Welche Gesichter hat Armut in Deutschland, wer muss in unserem reichen Land hungern und warum? Bestimmen unsere regionalen und familiären Umstände, unter denen wir aufwachsen, unseren Lebensweg? Das will Vera herausfinden und spricht mit Betroffenen.