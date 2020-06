Vera Lynn: Die britische Sängerin stirbt mit 103 Jahren

Große Trauer um Vera Lynn

„Ihre Familie ist zutiefst traurig, den Tod einer der beliebtesten Entertainer Großbritanniens im Alter von 103 Jahren bekannt zu geben. Dame Vera Lynn, die in Ditchling, East Sussex gelebt hatte, ist heute früh, am 18. Juni 2020, im Kreise ihrer Familie gestorben“, heißt es in einem Statement, das der „Daily Mail“ vorliegt.

Lynn wurde 1975 von Queen Elizabeth II. zur „Dame“ ernannt und in den britischen Adelsstand erhoben. Für ihre Verdienste erhielt sie außerdem zwei Orden. Ihre Karriere kam während des Zweiten Weltkriegs ordentlich in Schwung und verpasste ihr den Spitznamen „The Force’s Sweetheart“.

Lynn hinterlässt ihre Tochter Virginia. Ihr Ehemann Harry starb bereits vor über 20 Jahren.

