Verena Kerth & Marc Terenzi: "Sommerhaus"-Hammer! Insider packt aus

Verena Kerth und Marc Terenzi sorgten in der letzten Zeit immer wieder für Schlagzeilen. Im Hamburger Hotel "The George" sollen die beiden unter Alkoholeinfluss aufeinander losgegangen sein. Die Polizei leitete gegen beide ein Verfahren wegen "wechselseitiger Körperverletzung" ein. Während er die Nacht in der Ausnüchterungszelle auf der Wache verbringen musste, haute sie ab - ohne die Hotelrechnung zu bezahlen. Wenig später zeigten sich die beiden jedoch wieder vereint. "Also, ich muss ja sagen, in Hamburg ist ja immer was los. Das Einzige, das heute richtig einschlägig war, ist mal wieder die Berichterstattung", witzelte Verena den Tag danach. Dieses Hin und Her geht schon seit Monaten so. Bekommen wir bald die ganzen Streitereien auch im TV zu sehen?