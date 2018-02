Verena Ofarim: Heftige Abrechnung mit Ex Gil Ofarim?

Die Trennung von Gil Ofarim und seiner Frau Verena schlug ein wie eine Bombe. Nach zahlreichen Affären-Gerüchten mit "Let's Dance"-Beauty Ekaterina Leonova, war plötzlich Schluss. Das Paar traf sich sogar schon vor Gericht. Über die genauen Umstände wird bis heute gerätselt. Jetzt gießt Verena Ofarim via Instagram Öl ins Feuer!

Verena Ofarim: "Das geht an alle Opfer eines krankhafter Lügners..."

Bei Instagram postet die Ex von Gil Ofarim einen kryptischen Text, der Fragen aufwirft. "Das geht an alle Opfer eines krankhafter Lügners: Setzt auch weiterhin auf Wahrheit, Liebe, Freundlichkeit und Mitgefühl", schreibt sie, daneben eine Definition zum "Krankhaften Lügner". "Mit Freude unehrlich, absichtlich doppeldeutig, ständig gelangweilt und unergründlich manipulativ - krankhafte Lügner sind die ultimativen Meister der Täuschung. [...] Sie betrügen, manipulieren und stehel - spielen aber immernoch das Opfer", heißt es dort. Meint Verena Ofarim damit jemand Bestimmtes? Vielleicht sogar ihren Ex Gil Ofarim?

Verena Ofarim: Kommt die Wahrheit ans Licht?

Ein Hashtag, den Verena Ofarim unter die Definition setzt, sorgt für besonders viel Wirbel: #diewahrheitkommtimmeranslicht! Schon bei der Teilnahme bei "Let's Dance" wurde spekuliert, dass zwischen Gil Ofarim und Tanzpartnerin Ekaterina Leonova etwas laufen soll. Anfangs kämpfte das Paar noch gemeinsam gegen die Gerüchte, Verena und Gil hielten zusammen und zeigten sich als happy Family. Doch die Zeit ist vorbei. Lief also doch was mit Ekat? Ist es genau diese Wahrheit, die Verena mit dem Hashtag meint?

Bisher kennen die ganze Wahrheit nur Verena und Gil Ofarim. Doch das könnte sich ja schon bald ändern....