Die Trennung von Verena Ofarim und ihrem Mann Gil ist jetzt schon einige Wochen her, doch der Kampf um die Kinder ist noch lange nicht vorbei. Die Designerin darf Sohn Leo und Tochter Anouk im Moment nur unter Aufsicht sehen. Für die Mutter eine extrem schwere Zeit!

Verena Ofarim: Überraschende Wende! Dieses Statement kommt unerwartet!

Verena Ofarim: "Erinnerungen bleiben für immer..."

Wie sehr Verena Ofarim ihre beiden Kids fehlen, zeigt sie jetzt auf einem Foto bie Instagram. Dort postet sie ein altes Bild, auf dem sie noch schwanger ist und schreibt traurig dazu: "Zeit ist vergänglich... Doch Gefühle und Erinnerungen bleiben für immer in unseren Herzen!"

Ein Beitrag geteilt von Verena Ofarim (@enalovemunich) am Apr 9, 2018 um 1:42 PDT

Es sind Worte, die ans Herz gehen!

Gil Ofarim und Verena: Zoff und Zusammenbruch!

Erst kürzlich erklärte Verena Ofarim in einem Interview mit "Bunte", wie hart die Trennung von Gil Ofarim wirklich war. So soll der Sänger sie schon in der Vergangenheit betrogen haben. Doch lange ahnte die Zweifach-Mama nicht, dass etwas zwischen ihm und Ekaterina laufen könnte. "Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass er unsere Ehe und das Leben mit unseren beiden Kindern aufs Spiel setzen würde", erklärt sie traurig.

Irgendwann eskalierte der Zoff zwischen dem paar sogar so sehr, dass Verena Ofarim in eine Psycho-Klinik musste! "Nach einem Streit mit vielen Vorwürfen und Beleidigungen von ihm erlitt ich einen Nervenzusammenbruch. Ich lag auf dem Boden, konnte nicht mehr. Ich habe mir dann Hilfe in der psychiatrischen Universitätsklinik in der Nußbaumstraße in München geholt. Ich war nervlich am Ende", so die Dirndl-Designerin offen.

Heute geht es ihr wieder gut. Doch die Trennung von ihren Kindern macht ihr sicher weiterhin schwer zu schaffen....