Verhafteter "ER"-Star Noah Wyle macht seine Kinder stolz

"Emergency Room"-Star Noah Wyle wurde jüngst bei einer Demonstration verhaftet und sorgte so dafür, dass seine Kinder schwer beeindruckt waren. Der Star der Erfolgsserie "Emergency Room" wurde nun in Washington verhaftet, als er mit etwa 100 weiteren Teilnehmern an einer Demonstration teilnahm, die sich für die Rechte Behinderter starkmachen wollte.