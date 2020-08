Vern Rumsey: Der "Unwound"-Star stirbt mit 47 Jahren

Trauriger Abschied von Vern Rumsey

"Absolut fassungslos und schockiert. Vern Rumsey ist weg", schreibt Conan auf Facebook. Er kenne bisher jedoch nur wenige Details. Sein Freund habe eines der "süßesten und reinsten Herzen" gehabt und sei einer seiner Lieblings-Bassisten gewesen. "Ich kann das momentan kaum verarbeiten. Ich war so ein Fan von dem, was er getan hat, er war in einer meiner Lieblingsbands (Unwound). (...) Ich bin am Boden zerstört. Das ist unglaublich schwer und ich kann kaum damit umgehen."