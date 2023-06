Verona Pooth: Also doch Trennung! Er sucht schon eine neue Wohnung

Es ist niemals einfach, wenn die Kinder flügge werden. Auch nicht für Stars wie Verona Pooth und ihren Franjo. Schon vor zwei Jahren zog ihr Sohn Diego aus um in die Sport-Akademie in Tampa in Florida zu gehen. Mittlerweile hat er seinen Abschluss gemacht. Doch an eine Rückkehr nach Deutschland denkt er nicht. Er will in Amerika bleiben und sucht sogar schon eine neue Wohnung. Eine Trennung, die Mama Verona sicherlich nicht leicht fällt...