Verona Pooth: "Der Tod ist gar nicht schlimm!"

Verona möchte ihren Kindern auch vermitteln, dass man keine Angst haben muss. "Der Tod ist gar nicht schlimm. Wenn du jetzt sofort stirbst, weißt du das doch gar nicht. Nur die dich lieben, die werden dich sehr extrem vermissen." Warum sie mit ihnen so offen darüber spricht? "Du musst doch die Kinder schützen und denen jetzt schon beibringen, dass so was passieren kann." Denn so lustig das Leben oft ist – die ernsten Seiten will Verona nicht ausblenden

Ihr findet uns jetzt auch bei WhatsApp! Hier geht's zu unserem WhatsApp-Channel!