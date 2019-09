Verona Pooth: Dieses Foto sorgt für Wirbel!

Reddit this

Oh là là! Verona Pooth sorgt derzeit mit einem ziemlich pikanten Schnappschuss für Aufsehen...

hält ihre Fans auf ihrem -Account immer auf dem Laufenden. Dabei setzt sie ihren Körper gerne in Szene. Doch mit ihrem aktuellsten Post hat sie leider nicht ins Schwarze getroffen...

Dieses Bild von Verona Pooth sorgt für Wirbel

Die 51-Jährige zeigt sich in enger Leggings, Cropped-Pulli und Sportschuhen. Lässig lehnt sie an einer Wand, ihre Arme über dem Kopf verschränkt. Doch nicht Veronas durchtrainierter Body, sondern etwas Anderes sticht ins Auge. Die graue Hose sitzt an gewissen Stellen ziiiemlich eng. Die Umrisse ihrer intimsten Stelle zeichnen sich deutlich ab.

Verona Pooth: "Die Nummer ist ein ganz enges Höschen geworden"

Die Follower sind amüsiert über den Höschen-Fauxpas. "Liebe Verona, ich sehe heute Morgen dein Pic und lese die Kommentare, die sich fast zu 100% auf Deinen Schritt beziehen", "Huiiii die Lippen sagen alles. Rote Karte" und "Haha cameltoe", schreiben die User unter dem Post. Und Verona? Die nimmt's gelassen! "OMG. Die Nummer hier ist ein ganz enges Höschen geworden...", kommentierte sie.

