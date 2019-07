Verona Pooth: Drama um Sohn San Diego

Reddit this

Luxus ist sein Leben – San Diego Pooth hat mit seinen 15 Jahren bereits ganz schön hohe Ansprüche. Ob das an der Erziehung liegt? Verona Pooths Sohn hat schon Allüren wie ein Großer - und genau dafür wird er jetzt auf Social Media aufgefeindet. Die Bilder, mit denen er für Diskussionen sorgt, gibt es im Video:

Er stellt gerne mal die Mutti vor einem Millionenpublikum bloß, posiert selbstbewusst in Designerklamotten und hat nicht direkt bescheidene Zukunftsvisionen. San Diego ist quasi ein Paradebeispiel des Sprichworts „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“. Mutti (51) macht schließlich aus ihrem Hang zu Hochpreisigem auch keinen Hehl. Klar, dass der Sohn da ähnliche Ansprüche entwickelt.

Verona Pooth ermöglicht San Diego ein Luxus-Leben

So geschehen am vergangenen Wochenende im herrschaftlichen Schottland. Denn San Diego verbessert sein Handicap nicht etwa im heimischen Golfverein um die Ecke, sondern in einem der exklusivsten Clubs der Welt. Nur die oberen Zehntausend dürfen hier den Schläger schwingen.

Verona Pooth: Bitteres Familien-Drama auf Mallorca!

Pooth junior zeigt sich davon unbeeindruckt und gibt dem anwesenden -Team eher gelangweilt ein Interview, während Verona und Franjo Pooth (50) alles tun, damit das Söhnchen ins rechte Licht gerückt wird. Wo er sich selbst in Zukunft sieht? „Ich werde auf jeden Fall mal Business studieren (…). Und das auf jeden Fall gerne in London.“ Na, hoffentlich haben Mutti und Vati da schon mal finanziell vorgesorgt…

