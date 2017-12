Verona Pooth: Ehe-Drama!

Was ist denn bei denen los? In einer TV-Show verriet Verona Pooth kürzlich die Spitznamen, die ihr Ehemann Franjo für sie verwendet und die sind ziemlich daneben!

„Er sagt ‚Muschimaus‘, ‚kleine Hausschlampe‘ oder ‚Kaffeemädchen‘ zu mir“, erzählt die 49-Jährige und stellt damit nicht nur sich selbst, sondern auch ihren Mann bloß. Mal davon abgesehen, dass diese Ausdrucksweise wirklich derb ist, gibt es auch noch ein anderes Problem.

Verona Pooth: Nachwuchs mit 49!

„Solche Wörter sind etwas Intimes und nicht für die Ohren von Außenstehenden bestimmt“, erklärt Diplom-Psychologe Claus Peter Müller-Thurau. „Spitznamen sollen die Einzigartigkeit einer Beziehung ausdrücken.“ So lange die Wörter liebevoll gemeint sind, dürfen sie also auch ruhig etwas geschmacklos sein.

Doch warum hielt Verona es für nötig, diese Spitznamen mit der ganzen Welt zu teilen? Auch wenn diese „Kosenamen“ für sie in Ordnung sind, findet Franjo es sicherlich nicht okay, dass seine Gattin ihn in der Öffentlichkeit so vorgeführt hat…