Verona Pooth: Eklat am 9. Geburtstag von Sohn Rocco

Etwas übertrieben der Aufwand? Mag sein, aber Verona ist mit ihrem exzentrischen Rundumschlag in guter Gesellschaft: In Promi-Kreisen entwickeln sich Kindergeburtstage mittlerweile zum Wettstreit betuchter Muttis. Dabei nicht zu weit übers Ziel hinauszuschießen, braucht Fingerspitzengefühl. Veronas Mega-Sause könnte sich rächen. Am besten fängt sie jetzt schon mal mit der Party zu Roccos zehntem Geburtstag an, um das diesjährige Top-Event noch mal zu toppen. Die Erwartungen ihres Sohnes werden nämlich bestimmt nicht kleiner...