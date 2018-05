Das wird die beiden noch einmal zusammen sehen! Verona Pooth feierte am Wochenende ihren 50. Geburtstag - und bekam zur Feier des Tages ein ganz besonderes Ständchen: Von Dieter Bohlen!

Sophia Thomalla: Heiße Küsse mit Verona Pooth

Verona Pooth "Mein Ex-Mann singt..."

Verona Pooth tanzt ausgelassen auf der Bühne, Dieter Bohlen und Thomas Anders trällern fröhlich den Modern Talking Song "You're My Heart, You're My Soul". Ein Bild, wie eine Zeitreise! "Was für eine Überraschung. Mein Ex-Mann singt mir auf meinen Geburtstag ein Ständchen... Du bist mein Herz & meine Seele. DANKE Dieter! Ps. Ich hatte wirklich keine Ahnung", schreibt Verona Pooth zu dem Posting auf Instagram.

Ein Beitrag geteilt von VERONA (@verona.pooth) am Mai 2, 2018 um 1:44 PDT

Doch wer genau hinschaut, erkennt es sofort: Bei dem blonden Grinse-Gesicht handelt es sich natürlich nicht um den echten Dieter Bohlen! Es ist nur ein Doppelgänger. Genauso wie bei Thomas Anders. Eine Reunion von Dieter Bohlen und Verona gibt es also leider nicht in Wirklichkeit....

Dieter Bohlen und Verona Pooth: Ihre kurze Ehe!

Die Beziehung von Dieter Bohlen und Verona Pooth, damals noch Feldbusch, begann so stürmisch, wie sie auch endete. 1996 gaben sich die beiden völlig überraschend das Ja-Wort in Las vegas. Nach knapp einem Monat war wieder alles aus - samt fiesem, öffentlichem Zoff! "Ich kann dieser Frau nie wieder ins gesicht sehen", erklärte der Poptitan damals wütend.

Freunde sind Verona Pooth und Dieter Bohlen auch heite nicht. Doch zumindest scheint der Hass mittlerweile verflogen. Vor einigen Jahren trafen sie sich am Flughafen und unterhielten sich wie zwei Erwachsene.