Verona Pooth: Fieser Angriff von Sohn Diego!

Am Sonntag sind und Sohn Diego in der Koch-Sendung "Grill den Henssler" zu Gast. Dort plaudert Diego ganz schön aus dem Nähkästchen.

Diego schämt sich für seine Mutter

Auf die Frage, ob Mama oft zu Hause am Herd steht, antwortet Diego trocken: "Wir bestellen meistens." Das kann Verona natürlich nicht so stehen lassen! "Das stimmt gar nicht. Ich koche super gerne! Gesund, Bio und jeden Tag", stellt die 51-Jährige klar.

Diego lässt in der Sendung keine Gelegenheit aus, seine Mutter zu demütigen. "Ist die Mama streng?", hakt Moderatorin Annie Hoffmann Diego nach. Ohne zu zögern platzt ein "Ja!" aus ihm heraus. Deshalb hat sie auch die Spitznamen "El Comandante" und "Luzie" (von Luzifer). Doch damit nicht genug! Die Moderatorin will wissen, ob es Momente gibt, in denen Diego seine Mutter peinlich ist. Diegos knallharte Antwort: "Das sind nicht nur Momente, das ist mein Leben!"

Autsch, das hat gesessen! Verona hat endgültig genung - und wirft das Küchenhandtuch. Ob sich die beiden wohl wieder zusammenraufen werden? Mehr dazu am Sonntag um 20:15 Uhr bei ...