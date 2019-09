Reddit this

Verona Pooth: Foto aufgetaucht! Was ist nur mit ihrem Gesicht passiert?

Oh je! was ist nur mit Verona Pooth passiert? Ein jetzt aufgetauchtes Foto sorgt bei ihren Fans nun für jede Menge Wirbel...

Es wird nicht ruhig bei ! Dass die Beauty ihre Fans via Social Media gerne mit neuen Infos aus ihrem Leben versorgt, ist definitiv nichts Neues. Ihr neuster Post sorgt nun jedoch für besonders viel Aufsehen...

Verona Pooth teilt Foto von sich

Via teilt Verona ein Foto mit ihren Follower, welches ihre Anhänger ordentlich beschäftigt. Eigentlich wollte Verona mit dem Post ihre Community lediglich darüber informieren, dass sie die Möglichkeit haben, sie am heutigen Mittwoch bei einem Insta-Live zu sehen. Doch ihre Fans beschäftigen sich dabei mit einem ganz anderen Detail: Veronas Gesicht! Wie nämlich unter dem Schnappschuss deutlich wird, sind sie davon alles andere als begeistert...

Verona muss harte Kritik verkraften

Wie die Post-Kommentare zeigen, finde ihre Anhänger, dass Verona einfach zu maskenhaft ist. So kommentieren sie: "Super Frau, super Figur, aber das Gesicht wirkt sehr fremd" sowie "Das Gesicht ist leider total maskenhaft. Sehr schade, denn deine natürliche Schönheit mit leichten Spuren der Alterung wäre um ein vielfaches attraktiver meiner Meinung nach. Auch in Bewegung sieht es sehr künstlich aus." Autsch! Was Verona über die Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab.