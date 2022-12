Verona Pooth: Foto-Sensation! So sieht man sie selten

Endlich wieder vereint! So innig sieht man Familie Pooth selten. Mama Verona Pooth gab in der Vergangenheit bereits öfter zu, dass ihr die Abwesenheit ihres Sohn San Diegos ganz schön zu schaffen macht - der 19-Jährige besucht derzeit eine Sportakademie in den USA und hat auch bis auf Weiteres nicht die Intension, zu seiner Familie zurückzukehren. Kürzlich wurde erst bekannt, dass er auch für seinen Abschluss in den USA bleiben will. Umso schöner, dass die Familie nun zu Weihnachten wieder zusammenkommt. Das feiert Verona nun auch mit einem seltenen Schnappschuss!