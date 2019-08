Verona Pooth: Große Sorge um ihre Gesundheit!

Reddit this

Oh je! Ein Foto von Verona Pooth sorgt nun bei ihren Fans für jede Menge Kopfzerbrechen!

Hat eine Hardcore-Diät hinter sich? Ein Bikini-Foto der versetzt ihre Fans jetzt in helle Aufregung. Der Grund: Sie sind der Meinung, dass Verona rapide an Gewicht verloren hat...

Verona Pooth im Bikini

Via "Instagram" teilt Verona nun einen Bikini-Schnappschuss von sich, der nur so nach Summer-Feeling schreit. Verona posiert dabei in einem sexy Pünktchen-Bikini vor der Kamera und strahlt mit der Sonne um die Wette! Eigentlich ein absolut gelungener Schnappschuss! Doch jetzt der Schock! Wie unter dem Bild der Beauty deutlich wird, sind ihrer Fans der Meinung, dass Verona einfach zu dünn ist!

Veronas Fans sind in Sorge

Veronas Community vertritt zu ihrem Urlaubsgruß eine eindeutige Meinung: Verona muss wieder etwas zunehmen. So ist zu lesen: "Liebes Verönchen aber Essen tust du noch gel?" sowie "Du hast aber abgenommen!" Der Großteil ihrer Fans zeigt sich jedoch positiv: " Hammer Figur.... Muss man neidlos anerkennen" sowie "Hammer Body", sind nur einige der Komplimente unter Veronas Urlaubsgrüßen. Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Verona die Negativ-Bemerkungen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt!

