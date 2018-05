Verona Pooth: Heißes oben ohne NACKT-Foto aufgetaucht!

Oh, là, là! Heißer geht es definitiv echt nicht! Erst kürzlich feierte Verona Pooth ihren 50. Geburtstag. Das sie auch dabei immer noch eine bomben Figur abgibt, zeigt Verona jetzt auf einem heißen Schnappschuss, der vor allem ihre männlichen Fans ins Schwitze bringt!

Verona Pooth feiert mit Dieter Bohlen: "Du bist mein Herz & meine Seele!"

Verona Pooth: Heißer nackt Schnappschuss

Dass die Werbeikone gerne mal die Hüllen fallen lässt, ist den meisten ihrer Fans bereits bekannt. Immer wieder zeigt sich die sexy Brünette in knappen Outfits, die pikante Einblicke auf ihren Traumbody gewähren. Obwohl Verona erst kürzlich ihren 50. Geburtstag feierte, wird bei ihren heißen Bildern deutlich: Sie ist nach wie vor in Topform. Einer ihrer neusten Schnappschüsse sorgt dabei jedoch für besonders viel Aufsehen. Der Grund: Verona ist lediglich mit einer knappen Jeans-Shorts bekleidet und rekelt sich lasziv auf einem Fellteppich. Das bei diesen Aussichten vor allem ihre männlichen Fans ins Schwärmen geraten, ist kaum verwunderlich...

Verona Pooth: Ihre Followers rasten aus

In ihrem privaten "Instagram"-Account teilt Verona nun ein heißes Bild von sich, welches im Rahmen eines "Gala"-Fotoshootings geschossen wurde. Verona zeigt sich dabei knapp bekleidet und mit einem süßen Mops an ihrer Seite. Das dieser Anblick nicht lange unkommentiert bleibt, ist definitiv verständlich. Ihre Followers überschütten die Werbeikone mit Komplimenten zu ihrem Aussehen. So schreiben sie: "Wow sehr sexy liebe Verona" sowie "Liebe Verona siehst sehr gut für dein alter aus! Sieht man dir nicht die 50 Zahl an! Aber wer mag schon alt werden und wirken." Mehr Fan-Bewunderung geht absolut nicht! Mal sehen, ob wir in der nächsten Zeit noch mehr sexy Schnappschüsse von Verona zu Gesicht bekommen! Wir freuen uns schon jetzt!