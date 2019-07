Verona Pooth: Herber Tiefschlag!

Reddit this

Oh je! Arme Verona Pooth! Erst vor einigen Wochen berichtete Sohn Diego, dass ihm seine berühmte Mama manchmal peinlich ist. Nun die nächste Klatsche für die Power Frau.

Es wird nicht ruhig bei Familie Pooth! Obwohl Verona und ihr Sohn Diego ein eingespieltes Team sind und sich auch gerne mal gegenseitig auf die Schippe nehmen, macht der 15-Jährige seiner Mutter nun eine knallharte Ansage!

Nadja Abd el Farrag: Sex-Skandal!

Verona Pooth ist außen vor

Wie nun Diego berichtet, würde er seiner Mutter niemals seine feste Freundin vorstellen. So erklärt er gegenüber " ": "Meiner Mutter habe ich noch keine Freundin vorgestellt. Das werde ich auch nie machen." Ebenfalls fügt er hinzu: "Auf keinen Fall, das wird nicht funktionieren." Er ist der Meinung: "Das ist so schlimm. Andere Mütter interessiert das nicht. Die sagen nur hallo und tschüss, aber du... Auf keinen Fall." Autsch! Doch für Verona kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken.

Verona nimmt es gelassen

Obwohl Diegos Worte definitiv hart sind, tritt Verona der ganzen Sachen entspannt gegenüber: "Du hast ja nur Angst, dass ich mich neben sie setze und sage: 'Du bist ja so süß. Es ist so toll, dass du da bist und ich habe noch einen Pullover, den könntest du auch anziehen.'" Ob Diego momentan allerdings eine Freundin hat, weiß Verona nicht: "Wenn es eine gibt, dann hat er sie top-geheim gehalten. Aber - das ist meine Meinung - du bist auch voll wählerisch. Irgendeine kommt dir auch nicht ins Haus."

Huch, was ist denn mit Verona passiert? Diese Bilder sorgen bei ihren Fans für Verwunderung: