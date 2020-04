Verona Pooth: Ihr Familien-Idyll zerbricht! Sie steht vor einem Scherbenhaufen

Sie sind eine Bilderbuchfamilie. Papa Franjo ist der Herr im Haus, Mama schmeißt im Designerfummel den Haushalt, und die beiden Vorzeige-Jungs Rocco und San Diego lernen eifrig, selbst wenn die Schule dichtmacht. So jedenfalls inszenierte die Werbeikone sich und ihre Lieben gerade im . Doch die Idylle bröckelt…

„Wir vier sind 24 Stunden an sieben Tagen zusammen und passen auch gut zusammen“, schwärmt Verona vor laufenden Kameras. „Wir haben so viel Energie, man könnte eine Glühbirne an uns anmachen.“ Zu ihrer Linken sitzt der perfekt gestylte Ehemann, zu ihrer Rechten die Jungs. Beide machen brav ihre Hausaufgaben. Als neues Hobby in Zeiten sozialer Distanzierung hätte man jetzt das Kochen für sich entdeckt, plaudert Verona weiter. „Franjo und ich waren ja Spezialisten im Essengehen, bestimmt dreimal pro Woche. Und jetzt essen wir eben jeden Abend zu Hause. Das erinnert mich an den Ursprung eines Familienlebens, wenn alle an der Feuerstelle zusammensitzen und wir es genießen. Das ist einfach schön.“

Verona Pooths Männer auf Abwegen

Doch der werte Gatte hat auch noch ganz andere Hobbys. Auf folgt er neuerdings einer zwielichtigen Seite namens „Ignite“ – zu Deutsch: Feuer fangen. Dort werden nicht nur Drogen und Waffen verherrlicht, auch spärlich bekleidete Damen zeigen dort offenherzig, was der -Doc so alles gezaubert hat. Der Hinweis „nur für User über 21“ spricht Bände.

Verona Pooth: Drama in der Familien-Villa!

Und weil der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, entwickelt offenbar auch San Diego gerade einen Hang zur Verherrlichung eher illegaler Machenschaften: Er verfolgt aufmerksam eine geschlossene Gruppe, auf deren Seite brutale Straßenschlägereien gefilmt und veröffentlicht werden. Auch Waffen scheinen die Neugier des Teenagers zu wecken. Selbst wenn das Ganze nur eine Spielerei gelangweilter Zwangs-Stubenhocker sein sollte – die fragwürdigen Interessen ihrer Jungs dürften Verona gar nicht gefallen…