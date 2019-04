Na das ist mal eine Überraschung! In einer überraschenden Beichte gewährt Verona Pooth nun intime Einblicke in ihr Innerstes und zeigt sich ihren Fans von einer ganz neuen Seite...

Erst kürzlich sorgten noch die fiesen Anfeindungen von Nadja Abd el Farrag gegen Verona Pooth für jede Menge Negativ-Schlagzeilen. Für Verona sicherlich alles andere als leicht. Doch wie geht Verona eigentlich damit um?

Verona Pooth und Naddel im Streit

Auch wenn Veronas Ehe mit über zwanzig Jahre zurückliegt, scheint Naddel keine Gelegenheit auszulassen, Verona einen Seitenhieb zu verpassen. So wetterte sie erst kürzlich, dass Verona einfach nicht älter werden kann. Definitiv harte Vorwürfe! Für Verona jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken. Wie die nämlich nun verrät, hat sie ihren ganz eignen Weg, um mit solchen Negativ-Schlagzeilen um ihre Person umzugehen...

Das ist Veronas "Geheimrezept"

Laut Verona, hat sie in die vergangenen Show-Business-Jahren eine ganz eigene Strategie entwickelt, um Negativ-Schlagzeilen an sich abprallen zu lassen. So erklärt sie bei "Riverboat": "Also ich kann relativ schnell alles Negative ins Positive umwandeln (...) Die haben mir damals dieses Image einfach sozusagen unterstellt, ich habe es ja nur angenommen. Und das entsteht einfach, wenn du negative Dinge wahnsinnig schnell positiv ändern kannst. (...) Für mich ist das so, dass ich die Dinge irgendwie anders sehe."

Verona fügt hinzu: "Und so ist es auch, wenn einer kommt und sagt: 'Ich finde sie total nervig, sie sind super anstrengend!' Dann sage ich: 'Ja, das finde ich super, lassen Sie uns mal darüber reden!'" Definitiv ehrliche Worte, die zeigen: So schnell lässt sich Verona nicht unterkriegen - zum Glück!