Verona Pooth: Jetzt lüftet sie das Kinder-Geheimnis!

Na das sind mal überraschende Neuigkeiten von Verona Pooth! Eigentlich ist die Beauty dafür bekannt, dass sie ihr Familienleben in der Öffentlichkeit meist privat hält. Doch jetzt die Wende...

Power-Frau und Vorzeige-Mama! Zwei Attribute, die perfekt beschreiben. Seit der Geburt ihrer Kinder, ist die Schönheit immer wieder dabei zu beobachten, wie sie Job und Familie unter einen Hut bekommt. Das dies nicht immer einfach ist, ist klar. Doch wie Verona nun verrät, hat sie für das Gelingen eine ganz einfache Lösung...

Verona Pooth: Schwanger mit 50 - kommt jetzt Baby Nr. 3?

Verona Pooth zeigt ihre Kinder!

Obwohl viele ihre Kinder aus der Öffentlichkeit fernhalten, probiert Verona ihren Nachwuchs an das Leben in der Öffentlichkeit zu gewöhnen. Doch damit nicht genug! Wie die Schönheit jetzt verrät, würde sie dies aus einem ganz bestimmten Grund machen...

Verona Pooth: Intelligenter Schachzug

Wie Verona nun berichtet, möchte sie ihre Kinder auf das Leben in der Öffentlichkeit gut vorbereiten, damit sie keine Angst vor Berührungspunkten mit der Presse haben.

Gegenüber "Brisant" erläutert Verona: "Wir leben im Zeitalter der Handys. Ich schaffe es ja gar nicht von A nach B, ohne dass irgendwelche Leute Fotos machen. Und wenn ich meinen Kindern von klein auf an sage: 'Ja, der Fotograf! Und da ist einer, der will ein Interview, das ist was Schlimmes', dann kriegen die Kinder Angst. Und ich nehme sie überall mit hin, wenn sie Zeit und Lust haben. Und das ist dann alle paar Wochen mal, und die wachsen damit ganz natürlich auf."

Ehrliche Worte, die zeigen: Verona hat ihren ganz eigenen Familien-Weg gefunden, um mit ihrer Bekanntheit um zu gehen. Mal sehen, ob sie damit den anderen Promi-Müttern als Inspiration dienen wird...