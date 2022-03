Verona Pooth: Jetzt wird für sie alles anders!

Der Sohn von Verona Pooth hat große Ambitionen. Erst letztes Jahr verließ der 18-Jährige Deutschland, um in den USA seine Golf-Karriere in Schwung zu bringen. Doch damit nicht genug! Der Pooth-Jüngling möchte nun auch noch als Model durchstarten. Er kommt damit ganz nach seiner Mama, die in den 90er-Jahren ein erfolgreiches Model war. Dass San Diego nun einen weiteren Karrierepfad einschlagen will, hat ernste Hintergründe. Denn für seinen großen Traum, ein Golf-Profi in den USA zu werden, muss Diego zunächst kleine Brötchen backen, denn die Lebenshaltungskosten in Amerika sind teuer. Der Sohn von Franjo und Verona wohnt zurzeit auf 15 Quadratmeter in einem Wohnheim - zu zweit!

Und genau dieser Zustand soll sich durch den Modeljob ändern! San Diego erhofft sich, das nötige Kleingeld zu verdienen, um endlich unabhängig zu sein und in eine eigene Wohnung zu ziehen. Dafür hat er sich bereits renommierten Model-Agenturen vorgestellt. Nicht undenkbar, dass San Diego damit Erfolg hat. Immerhin hat der Sohn von Verona Pooth das Modeln im Blut...