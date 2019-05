Verona Pooth: Knutsch-Foto mit einem anderen Mann aufgetaucht

Reddit this

Verona Pooth knutscht in aller Öffentlichkeit. Doch der Mann an ihrer Seite ist nicht Ehemann Franjo!

Oje, bahnt sich da eine knallharte Ehekrise an? wurde jetzt knutschend mit einem anderen Mann erwischt. Was wohl Franjo dazu sagt?

Verona Pooth knutscht fremd

Verona Pooth hat die Augen geschlossen, sie spitzt die Lippen und nähert sich langsam ihrem gegenüber. Doch da steht nicht etwa ihr Schatz Franjo! Nein, die 51-Jährige busselt mit einem anderen. Der Glückliche? Comedian Fajsal Kawusi!

Verona Pooth: Jetzt bricht Lügen-Gebäude zusammen!

Aber wer jetzt denkt, dass bei Franjo und der Ex von der Haussegen schief hängt, liegt ganz falsch. Der Knutscher ist natürlich nur Show. Verona busselt vor laufender Kamera der "FAISAL KAWUSI SHOW" mit dem Schwergewicht.

Verona Pooth ist seit 15 Jahren happ mit Franjo

Der kleine Knutscher ist also nur eine Ausnahme. Denn privat knutscht die Werbeikone seit vielen Jahren nur ihren Franjo. 2004 heiratete das Paar in einer romantischen Zeremonie. Und trotz zahlreicher Höhen und Tiefen sind die beiden bis heute super happy. Und das wird sicher auch noch lange so bleiben...