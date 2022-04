Verona Pooth: Nach 18 gemeinsamen Jahren liegt ihr Glück in Trümmern

Keine Frage, Diego wurde mit dem berühmten goldenen Löffel im Mund geboren. Mama Verona ist Deutschlands berühmteste Werbe-Ikone, seit Jahrzehnten im Show-Geschäft und bestens vernetzt. Dem Promi-Sohn stehen alle Türen offen, und tatsächlich ist Diego mit seinen 18 Jahren schon durch sehr viele Türen geschubst worden: Profi-Golfer zu werden, war schließlich nicht sein erster großer Zukunftstraum …

Von klein auf tingelte der Teenie durch TV-Shows, besuchte mit seinen Eltern schon zahlreiche Red-Carpet-Events. Seine Follower versorgt er regelmäßig mit Selfies aus der Muckibude. Mit 17 Jahren brachte er sein erstes Modelabel Thunder Studios auf den Markt. Zwei Jahre später versuchte sich Diego erstmals als Schauspieler und übernahm eine Gastrolle in der RTL-Erfolgsserie "Der Lehrer". Seit Neuestem steht er bei der Modeagentur Elite unter Vertrag, und ganz nebenbei produziert er mit seiner Mama noch den "Poothcast". Noch im Februar 2021 hatte er große Pläne geschmiedet: „Ich werde BWL in London studieren – auch wenn ich nicht so der Mathe-Toni bin“, so Diego. Um dann aber nach Florida zu ziehen, um dort auf dem Sportinternat IMG Academy an seiner Golf-Karriere zu feilen … Puuh, da hat jemand sehr viele Eisen im Feuer. Vielleicht ein paar zu viel für einen 18-Jährigen? Denn: Aus dem Studium wurde nichts, das Modelabel zündet nicht, und auch seine Schauspiellaufbahn war eine Sackgasse. Klar, in San Diegos Alter darf man vieles ausprobieren. Aber während andere Jugendliche Praktika oder Jobs machen, um ihren Traumberuf zu finden, scheint San Diego einfach das zu machen, was ihm gerade in den Sinn kommt. Nur, und das dürfte die ehrgeizige Mama besonders wurmen: Ernst nehmen sollte man die Dinge schon …