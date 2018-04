Verona Pooth: Nackt-Bilder aufgetaucht!

Oh, là, là! Mit diesem Foto hat Verona Pooth definitiv den Vogel abgeschossen. Obwohl die hübsche Brünette kurz vor ihrem 50. Geburtstag steht, zeigt einer ihrer neusten Schnappschüsse, dass sie sich alles andere als verstecken muss...

Trennung! Jetzt sprich Verona Pooth Klartext

Verona Pooth: Nackt-Foto!

Auf ihrem "Instagram"-Account verwöhnt Verona ihre Followers immer wieder mit Posts, die sie in sexy Posen zeigen. Eines ihrer neusten Fotos, bekommt dabei allerdings besonders viel Aufmerksamkeit. Zu sehen ist Verona, die ihre Brüste lediglich mit ihrer brünetten Mähne bedeckt. Dass die Power-Frau dabei kurz vor ihrem 50. Geburtstag steht, kam man bei dem Anblick kaum glauben. So zeigen sich auch ihre Fans absolut begeistert von Veronas "hotness"-Post.

Verona Pooth: Komplimente für Nackt-Post

Das Veronas Fans von dem Anblick ihres Idols absolut hin und weg sind, wird vor allem an den Follower-Kommentaren deutlich. So schreiben sie: "Hey schaust recht wild aus sehr hot gefällt mir sehr gut" sowie "Wow! Mir fehlen die Worte!" Warum sich Verona allerdings so außerordentlich sexy präsentiert, ist nicht bekannt. Mal sehen, ob es bald eine Auflösung gibt...