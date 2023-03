Verona Pooth: Psychoterror! Sie hat noch immer Angst

Es ist schon über ein Jahr her, dass bei Franjo und Verona Pooth eingebrochen wurde. An Weihnachten 2021 kam es zu den unglaublichen Szenen, die die heute 54-Jährige noch immer belasten. In der "NDR Talk Show" sprach die Ex von Dieter Bohlen nun von ihren Erlebnissen: "Auf den Videos von dem Einbruch, die ich auf dem Handy habe, sieht man, mit welcher Kraft und Brutalität die vorgegangen sind. Wir sind froh, dass wir denen nicht begegnet sind. Dann hätten wir wohl einen drüber bekommen." Doch auch wenn es nur zu einem Sachschaden kam, bleibt bei der Moderatorin noch immer die Angst zurück. "Man hat sein Zuhause, ist Mutter von zwei Kindern. Und wenn dann maskierte Einbrecher mit Sturmmasken einbrechen und das Zuhause verwüsten, dann ist das hart", erzählt sie im Gespräch. Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis sich die gesamte Familie Pooth davon erholen wird...

