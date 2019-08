Verona Pooth: Pikante Sex-Beichte!

ist definitiv kein Kind von Traurigkeit. In den 90ern schnappte sie sich Pop-Titan . 2004 heirate Verona Unternehmer Franjo Pooth. Doch mit diesem Geständnis überrascht sie jetzt alle...

Verona Pooth: Bitteres Familien-Drama auf Mallorca!

Verona Pooth hatte eine Affäre mit Donald Trump

1995 wurde Verona zur "Miss American Dream" gewählt. Dort lernte sie niemanden Geringeres als US-Präsident kennen. "Das war in Atlanta, ihm gehörte die Miss-Wahl", plaudert sie in der nächsten Folge von "Promi " aus. Immer wieder sei der Amerikaner mit deutschen Wurzel zu ihr gekommen, "weil ich Miss Germany war und weil er sich für das Land interessierte." Die beiden gingen sogar noch weiter. "Und so hatten wir ein kleines Techtelmechtel, aber die Geschichte will wirklich keiner hören!"

