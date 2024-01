Verona Pooth: Trauriges Geständnis! "Die Krankheit hat leider nicht nur etwas Niedliches an sich..."

Schon jetzt bereitet sie ihre Söhne auf das Schlimmste vor. "Die Krankheit hat leider nicht nur etwas Niedliches an sich, (…) sondern kann auch ganz schön bösartig sein. Natürlich ist es nicht einfach, aber es gehört dazu", erzählt die TV-Lady. Als ihre Mutter noch lebte, besuchte Verona sie regelmäßig im Pflegeheim, streichelte sie und war immer für sie da – bis zu ihrem Tod 2015.

Über Demenz und den Tod sprach Verona auch schon mit ihren Söhnen San Diego (20) und Rocco (12). "Es ist ja wohl logisch, dass ich vor dir sterbe", schilderte sie das Mutter-Sohn-Gespräch, welches sie vor einiger Zeit mit ihrem jüngsten Sprössling führte. "Aber Mama, du stirbst doch nicht so schnell", antwortete Rocco daraufhin mit leiser Stimme. "Das kann man nicht wissen. Außerdem müssen wir alle sterben – auch du!", so Verona. "Und so lange musst du das Beste draus machen", lehrte sie. Für sie als verantwortungsbewusste und liebende Mutter stehe fest, dass man Kinder schon früh über den Tod aufklären müsste. Traurig sollten ihre Jungs aber nicht sein, schließlich würden sie sich im Himmel wiedersehen. "Auf Wolke sieben", wie Rocco einfühlsam bemerkte…

