Verona Pooth und Sophia Thomalla in Feierlaune

Auf dem neusten Facebook-Foto, das Verona Pooth veröffentlicht hat, bietet sich einem ein ziemlich ungewohnter Anblick ! Die Moderatorin hat sich extra blass geschminkt und in ein Geisha-Gewand geworfen.

An ihrer Seite ist keine Geringere als zu sehen, die ebenfalls sehr außergewöhnlich gekleidet ist. Sie trägt ein sexy rotes Latexkleid und streckt provokant die Zunge raus.

Anlass für diese kuriosen Outfits war die "Place to B"- Party in Berlin am vergangenen Sonntag. Die beiden Promi-Frauen ließen es dort ordentlich zusammen krachen. Das Ambiente dafür war schließlich auch perfekt! 500 geladene Gäste, ein riesiges Bällebad, tausende Luftballons und ein Schaukelpferd-Automat. Eine ausgelassene Kissenschlacht rundete den witzigen Abend noch ab.