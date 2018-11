Verona Pooth: Was ist nur in sie gefahren? Diese Fotos sind verstörend!

Verona Pooth war immer ein modernes Aschenputtel. Ein Mädchen, das sich aus einfachen Verhältnissen ganz nach oben gearbeitet hat. Und genau dafür lieben sie die Fans. Doch anscheinend hat die zweifache Mutter ihre Bodenständigkeit inzwischen verloren - und das wird ihr jetzt zum Verhängnis.

Verona Pooth: Ihre Postings ecken an

Was die 50-Jährige jetzt bei abzieht, sorgt bei ihren Followern nur für ungläubiges Kopfschütteln. Böse Kommentare, Neid und Missgunst sind bei diesen Bildern garantiert! "Ich komme ja aus einer ganz bodenständigen Familie. Ich bin das typische Scheidungskind, das im Hochhaus groß geworden ist", verriet erst kürzlich im Interview. "Und deswegen hatte ich aber trotzdem eine coole Kindheit. Wir haben nie so viel Geld gehabt, dass ich mir kaufen konnte, was ich wollte. Ja, und meine Mutter, die war immer selbstständig und die hat zu mir gesagt: `Es ist ganz einfach im Leben, ne? Wenn du doppelt so viel arbeitest wie andere, kannst du irgendwann mal doppelt so viel Geld ausgeben wie andere!'"

Doch ob ihre neuesten Fotos wirklich sein mussten? Viele Fans sagen ganz klar: nein!

Alle Bilder seht Ihr im Video: